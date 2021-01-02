Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 2 января. Проект военного бюджета США на 2021 финансовый год одобрен американскими сенаторами. Подавляющее большинство представителей верхней палаты поддержали документ.

Таким образом парламентарии набрали необходимое число голосов для преодоления вето президента Дональда Трампа. Действующий глава Белого дома за время правления девять раз блокировал законопроекты, однако этот раз стал первым, когда Сенату удалось обойти его запрет, передает «Взгляд».

Утвержденный бюджет предполагает ужесточение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», продолжение поставок вооружений Украине и запрет военным США на совместную деятельность с коллегами из РФ. Также в нем говорится о введении ограничений против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.

Ранее стало известно, что Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет в размере 740 млрд долларов. Две трети американских конгрессменов поддержали его отмену.