Василий Лановой прокомментировал свое тестирование на COVID-19

Москва, 2 января. Актер театра и кино Василий Лановой подтвердил, что сделал тест на коронавирус, однако его результаты пока неизвестны.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что народный артист СССР заразился коронавирусной инфекцией. При этом подтверждения этих данных так и не было.

«Вчера вечером они взяли, должны сказать, что это такое. Они сказали, что утром они ответят, что это такое. Так что извините», — заявил 86-летний Лановой в беседе с «РЕН ТВ».

В конце года стало известно о госпитализации в реанимацию коллеги Ланового, актрисы Алисы Фрейндлих. У нее диагностировали COVID-19.

Сначала 86-летняя артистка пыталась самостоятельно вылечиться дома, но это не помогло. По данным источников, состояние актрисы оценивается как стабильно тяжелое, но тенденции к ухудшению нет. Однако ситуацию осложняет пристрастие Фрейндлих к табаку — она говорила, что ежедневно выкуривает не менее пачки сигарет. Из-за этого состояние ее легких далеко от идеального.

По данным оперативного штаба на 1 января, за сутки коронавирусную инфекцию в России выявили еще у 27 039 человек. По всей стране за сутки зафиксировано 536 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Больше всего случаев заражения фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, которые также «лидируют» по числу смертельных исходов заболевания.