Симферополь, 2 января. Русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины нескольких областей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны», — написал на своей странице в Instagram Аксенов.

Он подчеркнул, что считает бандеровщину «смертельной заразой, которая губит Украину». К крушению государственности на Украине привели, по его словам, попытки Киева строить ее «на идеях отмороженных нацистов». Крым же не смог мириться с таким развитием истории и предпочел быть частью Русского мира.

«Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым», — отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что «украинский нацизм» не вырос на территории страны, его завезли «как искусственный вирус», созданный в идеологических «лабораториях» Запада.

«Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью Русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой», — резюмировал Аксенов.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что тема Крыма закрыта навсегда.

Ранее свое отношение к празднованию дня рождения Бандеры выразил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он назвал украинцев, отмечающих этот «праздник», «нацистским отребьем» и призвал задуматься о пути, по которому националисты ведут «незалежную».