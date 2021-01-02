Суд вынес смертный приговор организатору атаки на университет в Кабуле

Кабул, 2 января. Организатор нападения на университет в афганском городе Кабул, жертвами которого стали 35 человек, приговорен к смертной казни. Об этом сообщил источник в МВД республики.

Осужденный и его соучастники произвели взрыв на территории учебного заведения, после чего открыли стрельбу вблизи с юридическим факультетом вуза. На место событий убыли отряды спецназа Афганистана. В результате стражам правопорядка удалось спасти около сотни человек. В ходе спецоперации трое из злоумышленников были ликвидированы.

«Организатор атаки на университет в Кабуле Адиль приговорен к смертной казни», — цитируют местные СМИ слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось о еще одном взрыве на территории Кабула. Неизвестные установили на правительственный автомобиль магнитную бомбу, детонация которой, по словам очевидцев, привела к смерти двоих человек.