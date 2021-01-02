Сатановский: Крым и Донбасс опередили Украину в своем развитии

Москва, 2 января. Крым и Донбасс существенно превзошли по уровню развития Украину, отметил политолог Евгений Сатановский, комментируя новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к народу.

Глава государства призвал жителей неподконтрольных Киеву регионов перевести часовые стрелки вперед и встретить праздник по украинскому времени. Кроме того, он заявил о намерении написать о принадлежности российского полуострова Украине на песке в Ялте. Однако позднее ему напомнили, что таких пляжей в городе нет.

«Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили», — отреагировал политолог.

Он добавил, что для граждан Крыма и Донбасса нет необходимости переводить стрелки часов, ведь они уже опередили Украину по многим факторам, в частности развитию. Повернуть время вспять невозможно, передает «Взгляд» слова Сатановского.

Ранее эксперт назвал неадекватную политику украинского правительства ключевой причиной, по которой Киев лишился уважения со стороны России и других стран. Перед самым Новым годом власти страны рассорились со своими соседями и повысили тарифы для населения, напомнил он.