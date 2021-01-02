Собчак посмеялась над любовью Алены Шишковой к фотошопу

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Собчак, любящая иногда подкалывать российских звезд, на этот раз посмеялась над второй вице-мисс России 2012 года Аленой Шишковой.

Собчак точно знает, когда российские селебрити обращаются за помощью фотошопа, приукрашивая свои фотографии в соцсетях. И в этот раз она не оставила без внимания обработанные снимки бывшей возлюбленной Тимати и матери его дочери Алисы.

Шишкова отметила Новый год в большой компании звездных друзей в гостях у Филиппа Киркорова. Особняк российского «короля поп-сцены» она посетила вместе с дочерью. Также на празднике были Григорий Лепс, Джиган и Тимати с мамой Симоной Юнусовой.

Симона на своей странице в Instagram активно делилась снимками с новогодней ночи. Однако на них несостоявшаяся невестка предстала без обработки. Собчак увидела снимки Шишковой и сравнила ее с теми, которые модель размещает обычно у себя в Instagram.

«Все мы сегодня выглядим чуть иначе, чем на привычных селфи. Но ладно, 1 января же», — прокомментировала Собчак фото Шишковой в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Обсуждение внешности Алены Шишковой уже не в первый раз становится причиной скандала. Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня обвинила модель в том, что та делает в лицо уколы филлеров, поэтому оно и получается больше, чем есть. На подобное замечание девушка отреагировала резко, заявив, что и Боня не обходится без различных косметических процедур, о которых предпочитает молчать.

Позднее скандальный блогер Лена Миро, комментируя перепалку в Сети, заявила, что звездные персоны вполне стоят друг друга. Она пристыдила и Боню, которая маскирует свои морщины и целлюлит при помощи фоторедакторов, и Шишкову, которая часто прибегала к пластическим операциям, чтобы изменить свою внешность.

Блогер также напомнила о «подвигах» Шишковой, которая родила дочь от Тимати, а после отдала ребенка на воспитание его матери Симоны. По ее мнению, Боня и Шишкова решили устроить конфликт ради пиара, который «полезен для эскортниц».