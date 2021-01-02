Анатолий Вассерман предрек Третью мировую войну из-за ситуации в мире

Москва, 2 января. Напряженность в мире, в том числе из-за коронавируса, может привести к Третьей мировой войне. Об этом заявил журналист Анатолий Вассерман.

Ограничения из-за пандемии коронавируса могут снять ближе к осени текущего года. Вакцинация от вируса будет длиться около трех лет. Об этом в своем блоге написал Вассерман, пишет деловая газета «Взгляд».

Также в мире сложится такая ситуация, которая приведет к Третьей мировой войне. И усугубить ее может приход Джо Байдена и стоящих за ним последователей к власти в США.

«Едва ли не все санкции против РФ приняты по инициативе демократов. Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья», – считает Вассерман.

Президент Турции Тайип Эрдоган не по нраву США, так как добавляет в свою зону интересов все, «до чего дотянется». Он может вогнать в Европейский союз толпу беженцев от запущенной волны переворотов в Северной Африке и на Ближнем Востоке и добавить несколько тысяч террористов, привел пример Анатолий Вассерман.

Однако вступление Джозефа Байдена на пост президента США пытаются оспорить через суд. Так, член Палаты представителей, республиканец Луи Гомерт из Техаса приводит в качестве аргумента Закон о подсчете голосов. Он описывает процесс рассмотрения возражений против голосования, благодаря которому выбрать президента может Палата представителей.