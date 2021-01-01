Захарова заявила об одержимости США идеей собственной исключительности

Москва, 1 января. Действующая власть США буквально помешалась на идее собственной исключительности, что создает угрозу ложного осознания американским народом чувства безнаказанности.

Внимание на это обратила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, об одержимости Вашингтона свидетельствуют его активные попытки выйти из многих документов, договоров и международных организаций, передают «Известия».

За последние два года государство покинуло ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН и Всемирную организацию здравоохранения. Также за это время США в одностороннем порядке перестали быть участниками Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу.

«Держава <...> вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках», — пояснила Захарова.

Ранее дипломат назвала абсурдными попытки Украины переложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию. Действия Киева говорят о стремлении властей получить выгоду на проблеме неурегулированности конфликта.