Сын Валерии опубликовал первые фотографии дочки из роддома

Москва, 1 января. Певица Валерия впервые стала бабушкой. Ее сын Арсений Шульгин поделился с фанатами каждой минутой, проведенной по пути в роддом, а также первыми снимками новорожденной девочки, которую назвали Селин.
О радостной новости первой сообщила на своей странице в Instagram Валерия. Она подчеркнула, что только что начавшийся год ей уже очень нравится, поскольку «Сенечка и Лиана стали родителями». Прошедшую новогоднюю ночь она назвала волшебной.
22-летний Арсений поделился с поклонниками всеми деталями их «новогоднего приключения».
«Вечером начались схватки», — написал он в сторис.
Молодая пара не паниковала, Лиана и Арсений собрали вещи и отправились в роддом. Арсений детально рассказал, во сколько начались роды у жены. Все это время он присутствовал с ней в отделении. По его словам, психологически очень тяжело смотреть, «как твоя девочка мучается».
«У нас была самая интересная новогодняя ночь за всю жизнь», — подчеркнул новоявленный отец.
Дочка Арсения и Лианы появилась на свет на рассвете.
«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь. Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021 (ангелочки подсказывали мне). Сеня + Лиана = Селин», — написала в соцсети Лиана, опубликовав фотографии с новорожденной дочкой.