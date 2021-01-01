Сын Валерии опубликовал первые фотографии дочки из роддома

Москва, 1 января. Певица Валерия впервые стала бабушкой. Ее сын Арсений Шульгин поделился с фанатами каждой минутой, проведенной по пути в роддом, а также первыми снимками новорожденной девочки, которую назвали Селин.

О радостной новости первой сообщила на своей странице в Instagram Валерия. Она подчеркнула, что только что начавшийся год ей уже очень нравится, поскольку «Сенечка и Лиана стали родителями». Прошедшую новогоднюю ночь она назвала волшебной.

22-летний Арсений поделился с поклонниками всеми деталями их «новогоднего приключения».

«Вечером начались схватки», — написал он в сторис.

Молодая пара не паниковала, Лиана и Арсений собрали вещи и отправились в роддом. Арсений детально рассказал, во сколько начались роды у жены. Все это время он присутствовал с ней в отделении. По его словам, психологически очень тяжело смотреть, «как твоя девочка мучается».

«У нас была самая интересная новогодняя ночь за всю жизнь», — подчеркнул новоявленный отец.

Дочка Арсения и Лианы появилась на свет на рассвете.