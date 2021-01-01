Водитель иномарки стал жертвой ДТП на трассе «Сортавала»

Санкт-Петербург, 1 января. Один человек погиб и еще один госпитализирован с различными по степени тяжести травмами в результате ДТП на трассе федерального значения «Сортавала».

Смертельная авария произошла во второй половине дня. Сигнал об инциденте поступил в диспетчерскую службу в 12:29 по московскому времени. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов увидели, как белый автомобиль марки Hyundai Solaris буквально намотало на фонарный столб.

Пострадавшего пассажира срочно транспортировали в ближайшую больницу. Выбраться из искореженной машины самостоятельно он не мог, спасателям пришлось его деблокировать, сообщает источник в пожарно-спасательной службы «Агалатовское».

Похожий случай ранее произошел в Сургуте. Там несколько человек получили различные увечья в результате ДТП при участии автомобилей LADA Granta и Volkswagen Tiguan. Водитель первой в костюме Деда Мороза не уступил дорогу иномарке, пишут «Известия».