Тарасов и Костенко зажгли на Новый год на Мальдивах

Москва, 1 января. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили Новый год на Мальдивах вместе с детьми. Каждое мгновение праздника звездная пара фиксировала в соцсетях.

На своей странице в Instagram 26-летняя Костенко показала, как Дед Мороз дарит старшей дочке Милане подарок, а после семья отправляется на танцы.

«С Новым годом, официально! Спасибо каждому за поздравление. Очень приятно, что не забываете. Милашка так ждала этот праздник и очень мило смущалась, когда принимала поздравления. Меня тоже обрадовал Дедушка Мороз (спасибо большое, любимый). Хорошая я девочка, честное слово. Едем дальше», — написала Анастасия под одним из опубликованных фото.

Тарасов на своей странице добавил, что не жалуется на уходящий год, несмотря на ситуацию в мире. Для него 2020-й стал годом рождения дочки.

«Для меня это самое главное событие этого года! Не против такого повторения в ближайшем», — намекнул футболист на очередное прибавление в семье.

Утром 1 января семья отправилась на пляж, отдыхая после бурной ночи. Анастасия поделилась радостной новостью: младшая дочь Ева сделала свои первые шаги.