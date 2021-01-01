Тарасов и Костенко зажгли на Новый год на Мальдивах

Москва, 1 января. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили Новый год на Мальдивах вместе с детьми. Каждое мгновение праздника звездная пара фиксировала в соцсетях.
На своей странице в Instagram 26-летняя Костенко показала, как Дед Мороз дарит старшей дочке Милане подарок, а после семья отправляется на танцы.
«С Новым годом, официально! Спасибо каждому за поздравление. Очень приятно, что не забываете. Милашка так ждала этот праздник и очень мило смущалась, когда принимала поздравления. Меня тоже обрадовал Дедушка Мороз (спасибо большое, любимый). Хорошая я девочка, честное слово. Едем дальше», — написала Анастасия под одним из опубликованных фото.
Тарасов на своей странице добавил, что не жалуется на уходящий год, несмотря на ситуацию в мире. Для него 2020-й стал годом рождения дочки.
«Для меня это самое главное событие этого года! Не против такого повторения в ближайшем», — намекнул футболист на очередное прибавление в семье.
Утром 1 января семья отправилась на пляж, отдыхая после бурной ночи. Анастасия поделилась радостной новостью: младшая дочь Ева сделала свои первые шаги.
«Походу и первое слово не за горами. И есть подозрение, что оно будет «папа». Естественно, у Евы есть звукоподражание «ма-ма», «па-па», «дай-дай», «ба-ба» и так далее, но для меня первое слово — это когда ребеночек осознано его использует», — подписала она видео с идущей по пляжу 10-месячной дочкой.