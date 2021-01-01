Общее число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн

Вашингтон, 1 января. Более 20 млн американцев заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Число летальных случаев в США превысило 346 тыс., сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего зараженных выявлено в штатах Калифорния и Техас. Там с начала распространения вируса зафиксировали порядка 2,30 млн и 1,77 млн эпизодов инфицирования соответственно. Таким образом США продолжают удерживать лидерство по количеству COVID-пациентов.

Недавно власти Калифорнии, Колорадо и Флориды уведомили об обнаружении первых случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Ученые предполагают, что заразность новой разновидности может быть на 70% выше, чем у уже известного вируса.

Ранее глава службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гали заявила о критической точке, до которой дошли многие американские больницы. Из-за обострения эпидемиологической ситуации заболевших COVID-19 приходиться размещать в сувенирных магазинах и конференц-залах.