Супруга Сергея Жукова призналась, что никогда не была его фанаткой

Москва, 1 января. Супруга экс-солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова Регина Бурд призналась, что никогда не была его поклонницей. Ей было куда интереснее наблюдать за подтанцовкой популярного коллектива.

Бурд, мать троих детей, сейчас развивает свой бизнес: девушка открыла кондитерскую «Любовь и сладости». В интервью в эфире YouTube-шоу «Не принято обсуждать» она рассказала, что всегда хотела выступать на большой сцене, однако все же «видела себя несколько в другом образе».

«Я профессионально занималась танцами, безумно их обожала, это было моей жизнью. На Сережиных концертах я всегда смотрела на девочку-танцовщицу. «Руки вверх» — одна из немногих групп, в которой не было кордебалета, а только одна танцовщица. И я думала: «Вот это мечта!» Большая сцена, танцы и ты одна», — рассказала она.

В 2006 году Регина появилась в составе группы «Сливки», но вскоре отказалась от популярности, которая не приносила ей счастья. По ее словам, публичность давалась ей очень сложно. Поэтому встреча с Жуковым сильно изменила жизнь девушки. Без тени сомнения она приняла решение оставить певческую карьеру ради семьи.

«Мне Сережа достался человеком мудрым, готовым делать выводы из своих ошибок. В каких-то моментах он вытягивал отношения. Именно благодаря тому, что он слышал, шел навстречу, понимал и был рядом, мы выходили из сложных моментов», — сообщила Бурд.

В преддверии Нового года Жуков в беседе с ФАН признался, что до появления на улицах Москвы иллюминации настроение у него было не совсем праздничное. По его словам, ни в какие путешествия его семья не собиралась на праздники, Новый год они должны были встретить дома в семейном кругу.