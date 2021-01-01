Экс-депутат Рады осудил празднование дня рождения Бандеры

Киев, 1 января. Свое отношение к празднованию дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры выразил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политик в резко негативной форме прокомментировал происходящее на улицах Киева 1 января. Он назвал украинцев, отмечающих этот «праздник», «нацистским отребьем». Журавко призвал задуматься о пути, по которому националисты ведут «незалежную». Он заявил, что на человеческом горе невозможно построить будущее страны, а идеология Бандеры, по его мнению, ведет государство к распаду и огромному горю.

Помимо Киева, шествия прошли еще в ряде городов, пишут «Известия». Например, в Херсоне вышло целых 10 граждан с плакатами, прославляющими местного «героя». Депутат Журавко намекнул киевским властям, что если этот так называемый «шабаш» в ближайшее время не прекратится, то Херсон и другие регионы «могут перейти на московское время», несмотря на призывы президента страны Владимира Зеленского в своем новогоднем обращении.

Ранее украинский лидер, обратившись к нации, вспомнил про Крым и Донбасс. Он попросил жителей этих регионов перевести часы назад, чтобы «вернуться в одно время с Украиной».