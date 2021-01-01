Цивин и Дрожжина потеряли близкого человека перед Новым годом

Москва, 1 января. Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина провели новогоднюю ночь в подавленном настроении: за день до Нового года скончалась их помощница по хозяйству.

Цивин сообщил «Экспресс газете», что 30 декабря скончалась их помощница Раиса Брослав, которая проработала у них более десяти лет.

«Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу. Тяжело болела. Последние четыре месяца лечилась по разным больницам. И вот теперь в одной из больниц ее не стало. Раисе Ивановне было 63 года. Она родом из Молдавии, но гражданка России. Будем хоронить ее в Москве», — рассказал юрист.

В преддверии Нового года Цивин на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение, посвященное «суровому» 2020 году.

«Год суровый выдался всем нам,

Нагрешили!? Сами виноваты!

Встретим же радушно год бычка!

Пусть он всех от бед оберегает», — пишет юрист.

Прошедший год стал для Цивина и его супруги действительно непростым. Следственный комитет России по заявлению родных актера Алексея Баталова возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении их. Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.

В интервью ФАН Михаил Цивин ранее сообщил, что Леонтенко убедили в том, что они ее обворовали. Ситуация же, по его словам, совершенно обратная: вдова актера получала серьезную финансовую выгоду от сотрудничества с ними.

«Когда Гитана заявляет, что она осталась без крыши над головой и без средств к существованию, — это просто ложь. Потому что на момент, когда мы с ней расставались, ее состояние составляло около 0,5 млн долларов, как в России, так и за рубежом», — сообщил тогда Цивин.

По словам юриста, информацию о своем финансовом положении она скрывала, поскольку «очень боялась старшей дочери Баталова».