Около 70 человек застряли на украинской канатной дороге

Львов, 1 января. Десятки туристов оказались в ловушке, зависнув в кабинках на подъемнике на украинском горнолыжном курорте Славское.

По предварительной версии, трансформаторная станция перестала работать из-за отсутствия электричества, что привело к остановке подъемника. Получив сообщение о ЧП, сотрудники горно-спасательного подразделения ГСЧС прибыли на место происшествия и приступили к операции по спасению туристов. Для этого были задействованы 16 специалистов и две единицы спецтехники.

Всего с канатной дороги сняли 74 человека. Среди них были 13 несовершеннолетних, а также три женщины, находящихся в положении. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Похожий случай произошел на канатной дороге над Москвой-рекой, сообщало Федеральное агентство новостей. Работу спасателей осложнял сильный ветер.