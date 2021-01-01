Степаненко ответила на слухи о романе с молодым помощником

Москва, 1 января. Артистка Елена Степаненко прокомментировала слухи о бурном романе с мужчиной, более чем в два раза моложе ее.

В Сети начали появляться сообщения о том, что 67-летняя артистка уже больше месяца состоит в отношениях со своим 30-летним личным помощником. В беседе с порталом «Стархит» Степаненко опровергла домыслы.

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! Конечно, вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год, чего я всем и желаю! А еще хотелось бы поменьше вранья в прессе, чтобы люди верили, как раньше печатным изданиям», — заявила она, поздравив своих поклонников с Новым годом.

Степаненко развелась со своим супругом Евгением Петросяном осенью 2018 года после 33 лет в браке. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами, связанными с разделом имущества. Вскоре появились сообщения о тайном браке юмориста со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Разница в возрасте между супругами составляет более 40 лет. В марте этого года у пары родился сын, которого назвали Ваган.

Степаненко добавила, что «давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь». Она пожелала бывшему супругу, «чтобы все, что он задумал, исполнилось».

Отметим, в конце 2020 года появились слухи о том, что Петросян в скором времени может снова стать папой. Соседи сообщили, что Брухунова беременна во второй раз. Слухи подтверждаются недавним приездом матери Брухуновой в Москву.