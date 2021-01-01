В США разрабатывают мини-торпеду для борьбы с кораблями России

Вашингтон, 1 января. Военное руководство Соединенных Штатов намерено бороться с российским ВМФ при помощи «умной» мини-торпеды, заявили американские эксперты.

США планируют впервые за прошедшее десятилетие принять на вооружение новую торпеду, сообщил журналист издания Кайл Мизоками, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». По его словам, на место кандидата на одобрение метит изделие компании Northrop Grumman, разработавшей боеприпас для наступательных и оборонительных целей.

Журналист подчеркнул, что торпеда имеет способность «прилипать» к морской технике противника.

«Эта торпеда была разработана в качестве защитника авианосцев. Ее преимущество состоит в том, что она может оказаться в боевом арсенале и самолетов, и надводных кораблей, и подводных лодок», — пишет Мизоками.

Ранее военное руководство США разрешило ВМС действовать более агрессивно в отношении российских и китайских кораблей, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей. По мнению США, РФ и Китай представляют «угрозу» американскому господству на море.