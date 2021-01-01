Американские эксперты рассказали о хитрой особенности новых подлодок ВМФ РФ

Вашингтон, 1 января. Российские стратегические атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» обладают хитрой особенностью, которая может ввести в заблуждение противника.

По данным экспертов американского портала 19FortyFive, в ближайшие годы Военно-морской флот России будет усилен 14 атомными подводными лодками «Борей-А» и «Ясень-М», передает «ПолитРоссия».

«Новые российские подлодки существенно отличаются и от своих предшественников времен холодной войны, и от атомных подводных лодок США. Они значительно меньше — как по размеру, так и по количеству членов экипажа на борту», — отмечают аналитики.

Данная особенность российских подводных ракетоносцев может ввести в заблуждение потенциального противника, так как они способны нести такое же количество ракет, как и их предшественники. Кроме того, новые стратегические подлодки более тихие, поэтому их труднее обнаружить, а также обладают высокой маневренностью и опасным оружием.

Ранее заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в настоящее время идет строительство четырех крейсеров проекта «Борей-А», еще два будут заложены в 2021 году.