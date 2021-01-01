Баранец об итогах 2021 года: российские военные поставили США на место

Москва, 1 января. Россия не поддалась на провокации США, которые могли привести к вооруженному конфликту, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Противостояние Вашингтона и Москвы в международном политическом поле постоянно возрастает, отметил Баранец в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, американские военнослужащие несколько раз могли спровоцировать войну в прошлом году своими действиями. Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что Российская Федерация не поддалась на американские провокации, жестко ответив на деятельность Соединенных Штатов.

Причиной международного конфликта мог стать инцидент со столкновением бронемашины американских войск с БТР ВС России на территории Сирии, отметил Баранец. Он также подчеркнул, что американцы уже не первый раз пытались спровоцировать начало вооруженного конфликта между государствами.