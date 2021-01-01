Россия вошла в тройку лидеров-экспортеров нефти в США

Вашингтон, 1 января. Российская Федерация заняла второе место в списке лидеров по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты Америки.

Данные приводятся по информации за октябрь 2020 года. Россия за этот месяц поставила в страну 20,47 миллиона баррелей черного золота, передает Управление энергетической информации Министерства энергетики США.

Сообщается, что большая доля российских поставок была отведена нефтепродуктам. На экспорт нефти пришлось лишь 4,5 миллиона баррелей, передает ведомство.

С начала прошедшего года РФ перевезла в США около 167 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. По общим результатам поставок за 2020 год Россия находится на четвертом месте.

Представитель топливной отрасли оценил возможность регулирования цен на нефть в Российской Федерации. При положительном решении, в стране необходимо сохранить маржу и прибыль у автозаправочных станций, рассказал ФАН первый вице-премьер «Российского топливного союза» Олег Борисович Ашихмин.