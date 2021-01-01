Экс-жена ведущего «Адской кухни» встретила 2021 год с новым возлюбленным

Москва, 1 января. Экс-жена ведущего популярного шоу «Адская кухня» Константина Ивлева Мария отпраздновала наступление 2021 года в компании нового возлюбленного, личность которого тщательно скрывает.

Кадры с домашнего торжества она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Женщина держит личность нового возлюбленного в секрете и не показывает его лица. На снимке пара поздравляет друг друга с Новым годом, держа в руках бокалы с шампанским.

Подписчики, судя по комментариям и лайкам, поддерживают решение бывшей супруги Ивлева. Фанаты пожелали паре любви и благополучия в наступившем году.

«Мария, будьте счастливы, вы как никто этого заслуживаете», — написал один из интернет-пользователей.

Шеф-повар, телеведущий и ресторатор Ивлев тоже погружен в новые отношения. Звезда экрана встречается с Валерией Куденковой, к которой ушел от жены. Экс-супруги прожили вместе более 20 лет, у них двое детей — Матвей и Маруся.

Ивлев и его невеста накануне Нового года устроили страстную фотосессию в черно-белых нарядах. Бекстейдж с пикантной съемки девушка показала фанатам. Поклонники надеются, что пара в этом году сыграет свадьбу.