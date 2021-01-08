Фетисов объяснил, почему у детей в Приморье нет шансов стать большими спортсменами

Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил на вопросы журналистов ФАН о ситуации вокруг профессионального и детско-юношеского спорта в самом отдаленном регионе нашей страны.

Один из самых неприятных вопросов, которые можно задать бывшему сенатору Приморского края: как получилось, что существует огромная разница между регионами центральной России и Дальним Востоком? Почему так мало профессиональных и детских спортивных команд? И что теперь с этим делать? Ответы, конечно, есть: развивать, открывать, спонсировать, поддерживать. Однако Фетисов не стал прикрываться клишированными фразами. Ответ прозвучал почти как приговор, зато прямо и честно.

«Я восемь лет работал сенатором в Приморском крае и могу сказать, что у детей на Дальнем Востоке шансов стать большими спортсменами нет, если родители не увезут их вовремя. Я уверен, пока федеральная власть не подключится к этому вопросу, проблема не будет решена», — отметил депутат.

Расходы на перелет, жилье и пропитание для небольших любительских сборных или детско-юношеских спортивных школ в последнее время стали превышать имеющийся бюджет: дорогие билеты, дорогая форма, дорогие занятия. Из-за нехватки финансирования в Приморье закрывается все больше спортивных клубов. Дальний Восток с каждым днем становится все дальше и дальше от надежды стать центром спортивных достижений.

Не сдерживая раздражения, Фетисов высказался о разнице в бюджетах полупрофессиональных команд и детских.

«Есть еще полупрофессиональные команды второй-третьей лиги, у которых бюджет больше, чем весь бюджет развития детско-юношеского спорта. Конечно, это неправильно. Мы сначала должны создать все необходимое для детей, а потом заниматься тем, что уже не так важно и перспективно», — заявил он.

В ходе интервью речь зашла о недавно расформированной единственной во Владивостоке хоккейной команде «Адмирал». В начале своего пути в КХЛ они подавали надежды, а затем, как и многое на Дальнем Востоке, по какой-то причине все начало разваливаться. Команда продержалась шесть полноценных сезонов, пока их окончательно не разбила новость о карантине.

«Я помню эту радость, когда команда была представлена жителям Приморского края. Люди ходили на игры, как на праздник, появился Дворец спорта. И вдруг мы говорим: «Слушайте, а у нас нет сегодня средств, чтобы содержать команду». Как можно безрассудно принимать такие решения и обижать людей, которые теперь точно понимают, что Дальний Восток никому не нужен! Молодежь, которая достаточно креативна и с хорошим образованием, понимает, что здесь делать нечего, надо уезжать в европейскую часть страны или в Европу», — рассказал депутат.

В заключение он добавил, что даже одна хоккейная команда в Приморье дает понять жителям Дальнего Востока, что они ничуть не хуже людей, живущих в центральных регионах России.