Седокова рассказала о «разрезавшей» ее на части боли в новогоднюю ночь

Сочи, 1 января. Знаменитая певица Анна Седокова в Новый год столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Артистке пришлось выступать на сцене с ужасной болью в пояснице.

По словам звезды, самочувствие ухудшилось по прибытии в Сочи. После длинного перелета Седокова не смогла встать с кровати.

«Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага», — рассказала она в Instagram.

На сцену исполнительница вышла, выпив обезболивающее и приняв горячую ванну. Она честно предупредила музыкантов и зрителей о возможных непредвиденных инцидентах.

«Но потом на сцену вышли детки, и я больше ни секунды не думала о боли. Тело стало послушным, оно было моим», — вспомнила артистка.

1 января она провела без движения. Седокова поздравила фанатов с Новым годом и процитировала коллегу Диму Билана.

«Я знаю точно — невозможное возможно!» — написала она.

На плохое самочувствие пожаловалась и «королева шансона» Любовь Успенская. Накануне Нового года звезда слегла с температурой. Певица даже заподозрила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Но тест показал отрицательный результат.