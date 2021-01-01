Эксперты Sohu рассказали о безуспешных попытках Японии запугать корабли ВМФ РФ

Пекин, 1 января. Попытки самолетов ВВС Японии оказать психологическое давление на российских военных моряков в Тихоокеанском регионе обернулись провалом.

По данным экспертов китайского издания Sohu, недавно несколько кораблей ВМФ РФ проводили учения в районе островов Мияко в Тихом океане, что встревожило японских военных. Силы самообороны Японии подняли в воздух самолеты для наблюдения за маневрами российских моряков, а также выдвинули в этот район свои корабли.

По данным Sohu, российские корабли шли с юга на север. Японские самолеты своими маневрами пытались оказать психологическое давление на моряков ВМФ РФ, однако российские корабли спокойно продолжили движение в сторону Японского моря. Японские ВВС в итоге потерпели фиаско в этой дуэли.

«Россия и Япония уже много лет вовлечены в территориальный спор за Курильские острова. Эти территории находятся под контролем РФ, однако японцы пытаются оспорить этот факт», — отмечают китайские аналитики.

Стоит отметить, что Москва и Токио на протяжении многих лет пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания военных действий весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Япония не согласна о принадлежности Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, именуемых японцами «северной территорией».