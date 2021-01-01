В Крыму подняли цену на проезд в транспорте, но не для всех

С 1 января в Крыму начали действовать дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

Согласно новым тарифам, при расчете за проезд наличными сумма к оплате составит 22 рубля. В случае оплаты через электронную систему, стоимость проезда останется прежней — 17 рублей.

По словам министра финансов РК Ирина Кивико, льготные категории граждан сохранят свое право на бесплатный проезд, как и в прошлом году. В случае отсутствия либо неисправности валидатора, льготники также сохраняют право на бесплатный проезд, а прочие категории граждан оплачивают проезд по минимальному тарифу в 17 рублей.



Эти правила распространяются как на государственные компании, так и на частных перевозчиков. Напомним также, что действовавшая с 1 ноября по 31 декабря акция от MirPay прекращает свою работу. Таким образом, стоимость оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения MirPay также составит 17 рублей.