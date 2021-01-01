МИД Египта заявил о необходимости стабилизации ситуации в Персидском заливе

Каир, 1 января. Пресс-секретарь МИД Египта Ахмед Хафез высказался об урегулировании ситуации в Персидском заливе, сообщает издание Al-Ain.

Представитель ведомства призвал стороны конфликта к диалогу и защите общих интересов. Он подчеркнул необходимость стабилизации региона в целях «сохранения арабской национальной безопасности».

Хафез заявил, что Египет прикладывает усилия для поддержания единства стран. По его словам, североафриканское государство также выступает за создание условий для «конструктивного сотрудничества» и устранения иностранного вмешательства.

Al-Ain отметил, что в последнее время СМИ Катара начали распространять вбросы, дискредитирующие репутацию Каира, который занимается антитеррористической деятельностью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Египта Самех Шукри обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.