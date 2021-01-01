Почему российские хоккеисты обязаны выиграть молодежный чемпионат мира

Молодежная сборная России по хоккею 2 января сыграет в четвертьфинальном матче против команды Германии. В беседе с ФАН спортивный комментатор Первого канала Александр Кузмак выразил уверенность в том, что российские хоккеисты могут обыграть любого соперника и в конечном итоге взять золото чемпионата мира.

Кузмак отмечает, что с каждым матчем наша команда сыгрывается, а спортсмены демонстрируют более цельный хоккей. Также он сравнил игру нынешней молодежной сборной со стилем сильнейшей советской сборной.

«Это очень важно, ведь сборная России играет в сложный хоккей. Наставник команды Игорь Ларионов как экс-игрок с очень высоким хоккейным IQ вместе с тренерским штабом прививает этой команде действительно непростой стиль — настоящий российский, даже советский комбинационный хоккей с большим количеством передач, с минимумом пробросов и отбросов шайбы в чужую зону. Наш хоккей отличается именно интеллектуальными действиями на льду. Это хорошо заметно при игре в обороне. Мы при отборе шайбы не стремимся быстро выходить из зоны через длинные передачи, а стремимся сохранить шайбу, подержать ее, проконтролировать ход атаки. Это всегда было свойственно советскому хоккею», — объяснил комментатор.

Эксперт считает, что наша молодежка от матча к матчу только прибавляет — показывает все более яркий, интересный и цельный командный хоккей. Один из козырей сборной России — ровный состав, где абсолютно никто из молодых спортсменов не выглядит статистом — этим на чемпионате мира не может похвастаться ни одна из сборных.

«У нас задействованы все четыре звена, никто не выпадает из игры. Очень хороший коллектив. Это видно. Ребята бьются изо всех сил. В матче против шведов Семен Чистяков, получив травму, вернулся на лед с разбитым лицом и сыграл очень важную роль в овертайме. Команда показала приличный прогресс против одного из сильнейших соперников на этом чемпионате мира — фаворита сборной Швеции», — отметил Кузмак.

Во втором овертайме россияне не обошлись без приключений, заработав четыре удаления подряд. Прекрасный шанс для шведов, который они не смогли использовать в полной мере. После поражения от нашей сборной со счетом 3:4 нападающий шведской команды Александер Хольц в послематчевом комментарии заявил о «грязной игре» сборной России, которая якобы помешала «более мастеровитым шведам» выиграть встречу. Александр Кузмак с его мнением категорически не согласился.

«Удаления, случившиеся во втором периоде, это игровые эпизоды. Они не продиктованы нашей недисциплинированностью. Такие эпизоды были и у шведов, просто мы большинство реализовывали лучше, чем соперник. В игре у россиян не было откровенной грязи, грубости и несдержанности. Александер Хольц может говорить все, что угодно. Он, без сомнения, талантливый игрок. Шведам, конечно, обидно проигрывать, но мы вели этот матч от начала до конца. Я с его оценкой не согласен. Мы играли плотно и цепко, но не было никакой грязи в наших действиях», — уверен комментатор.

Кузмак отметил, что шведы должны эти претензии в первую очередь предъявить себе, поскольку все звенья, кроме первого, выглядели слабо и явно выпадали из игры. Он признался, что проблемы у сборной России возникли только с первым шведским звеном.

«Мы очень здорово отпахали в меньшинстве и реализовали три из четырех численных преимущества. Не очень четкая работа арбитров, на мой взгляд, была — в некоторых эпизодах фиксировались те нарушения, на которые можно было не обращать внимания. У шведов очень сильно выглядели первая пятерка и первая бригада большинства. Остальные звенья соперника россияне переиграли. У нас были сложности только с первым шведским звеном, где все тот же Хольц доставил нам много проблем», — сказал он.

Что касается четвертьфинала с Германией, то здесь легкой прогулки ждать не стоит, поскольку немцы, зная о явном преимуществе россиян, будут играть с нами от обороны, как несколько дней назад это проделала команда Чехии, и добилась положительного результата.

«Ни в коем случае нельзя считать, что в четвертьфинале мы себе существенно облегчили задачу. Мы ее облегчили, конечно, но не настолько, чтобы считать игру навылет проходной. Чтобы выйти в медальный раунд, сборной России нужно быть предельно мотивированной и готовой. Другое дело — играть с Германией проще, чем с Канадой или Финляндией», — считает Кузмак.

Кузмак уверен, что наша сборная в этом году может побороться за золото молодежного чемпионата мира.

«Команда Ларионова не могла приехать за другими медалями, кроме золотой. Матч против Швеции это показал. Российские хоккеисты способны обыграть любую команду на этом турнире, но это не значит, что мы всех обыграем. Все будет решаться в конкретных матчах. Наш наставник — уникальный спортсмен, который способен привести команду к лучшему результату», — заключил комментатор.

Четвертьфинал, в котором сойдутся команды России и Чехии, пройдет в канадском Эдмонтоне 2 января. Трансляция встречи начнется в 20:00 по московскому времени на Первом канале. В случае победы россияне выйдут в полуфинал, где уже начнут сражаться за медали чемпионата.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит с 25 декабря по 6 января в Канаде. В турнире изначально принимали участие 10 сборных, разделенных на две группы. По итогам группового этапа в плей-офф вышли следующие команды: Россия, Канада, Финляндия, Германия, Словакия, США, Швеция и Чехия.