Президент Туниса высказался о деятельности «Братьев-мусульман» в парламенте страны

Тунис, 1 января. Президент Туниса Каис Саид в рамках предновогоднего обращения заявил о негативном влиянии террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) на политику страны.

Глава североафриканского государства раскритиковал деятельность движения «Ан-Нахда», которое защищает интересы экстремистов и занимает большую часть парламента. Он считает, что из-за этого держава не смогла побороть кризис в течение 2020 года.

Каис отметил, что радикальные исламисты игнорируют потребности населения уже десять лет. По его мнению, именно они повлияли на ухудшение социальной и экономической ситуации в стране.

«Эти люди (сторонники «Братьев-мусульман» — прим. ФАН) не отвечают на важные запросы и блокируют позитивные инициативы», — заявил глава государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о расхождении взглядов Каиса Саида и движения «Ан-Нахда». Например, последние признали легитимность Правительства национального согласия в Ливии. Тогда как президент Туниса не считает деятельность триполитанских «властей» законной.

1 Организация запрещена на территории РФ.