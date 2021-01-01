Президент Туниса высказался о деятельности «Братьев-мусульман» в парламенте страны

Тунис, 1 января. Президент Туниса Каис Саид в рамках предновогоднего обращения заявил о негативном влиянии террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) на политику страны.
Глава североафриканского государства раскритиковал деятельность движения «Ан-Нахда», которое защищает интересы экстремистов и занимает большую часть парламента. Он считает, что из-за этого держава не смогла побороть кризис в течение 2020 года.
Каис отметил, что радикальные исламисты игнорируют потребности населения уже десять лет. По его мнению, именно они повлияли на ухудшение социальной и экономической ситуации в стране.
«Эти люди (сторонники «Братьев-мусульман» — прим. ФАН) не отвечают на важные запросы и блокируют позитивные инициативы», — заявил глава государства.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о расхождении взглядов Каиса Саида и движения «Ан-Нахда». Например, последние признали легитимность Правительства национального согласия в Ливии. Тогда как президент Туниса не считает деятельность триполитанских «властей» законной.
1 Организация запрещена на территории РФ.