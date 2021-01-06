Кедми назвал европейских коммунистов шпаной, которая бегает с «голым задом»

В интервью ФАН экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический эксперт Яков Кедми высказал свое отношение к европейскому коммунистическому движению. По его словам, европейские коммунисты — невежественная шпана, бегающая с «голым задом».

В рамках беседы с экспертом корреспондентами была затронута одна из самых обсуждаемых тем — активная пропаганда коммунистической идеологии среди европейской молодежи. Можно ли говорить, что когда-нибудь они смогут повторить события 1917 года? Дипломат однозначно ответил, что нет.

«Можно сравнить коммунизм и левое движение в Китае с этими недоумками, которые кричат, что они левые и бегают по Европе, не понимая, ради чего. В Европе сегодня левых нет. Там нет идеологии, нет знания, нет понимания того, что происходит. Нет даже интересов», — заявил эксперт.

Он достаточно эмоционально заметил, что сегодняшние европейские коммунисты не знают, за какие ценности они устраивают митинги и бунты. По мнению Кедми, их мировоззрение плохо подогнано под рамки поверхностных коммунистических представлений. А про основополагающую деталь этой идеологии они забыли.

«Движение Ленина было во имя народа и для народа. Он и те, кто с ним был, пытались построить новое государство на территории распавшейся Российской империи. Они хотели улучшить жизнь народа. Кто-нибудь из этой шпаны, которая бегает по Европе и кричит, что они левые, о народе вообще думает? Они для народа это делают? Это ради народа они ходят с голым задом? Это во имя народа они громят магазины? Это совершенно примитивная анархия, не имеющая ничего общего с классическим коммунизмом», — пояснил собеседник.

По мнению Якова Кедми, современные левые копируют оболочку символов, не придают значения изначальному смыслу, заложенному в них.

«Люди живут по символам. То, что происходит сейчас и в Европе, и в Израиле, — это внутренняя пустота на основе абсолютного невежества и неграмотности. Как результат — образование и воспитание перестали быть чем-то ценным, как это было раньше. И вот эта невоспитанная безграмотная толпа, которая не верит ни во что, во главе которой стоят политические авантюристы, ищет, куда бы ей выплеснуться. <…> Найдите мне хоть одного представителя из этих кругов, кто мог бы членораздельно и последовательно изложить свои принципы. Я не видел, а без этого революции не бывает. Без этого бывает мятеж», — добавил военно-политический эксперт.

Именно поэтому, по мнению Кедми, не стоит ожидать ничего похожего на революции, которые когда-то произошли во Франции или в России. Необузданная толпа без четко сформулированных конструктивных претензий не может стать реальной угрозой для действующих властей.