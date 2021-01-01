Латвия с комендантским часом в Новый год, но с Анной Нетребко

Латвия входит в 2021 год в чрезвычайных условиях, каких не было со времен Второй мировой войны. Впервые в республике в связи с тяжелым течением пандемии коронавируса объявлен комендантский час. С 30 декабря по 4 января и с 8 по 9 января находиться на улицах жителям Латвии запрещено с 22:00 часов и до 5:00. Световые инсталляции отключены, фейерверки и салюты после 22:00 запрещены, как и встреча Нового года в компании. Штрафы за нарушения — огромные. Рига и Юрмала обезлюдели. Подробности в материале корреспондента ФАН.

Больше трех не собираться!

Во время действия комендантского часа появление на улице разрешено лишь тем, кто работает ночью и может это доказать соответствующими документами, а еще — отбывающим в аэропорт или прибывающим в страну. В гостях в компаниях встречать Новый год также запрещалось. Навестить одинокого родственника, которому требуется помощь, имеет право лишь один из членов семьи. И никаких гуляний и встреч Нового года с салютами. Радовать себя фейерверками могут лишь хозяева частных домов сугубо на своей огороженной территории. А живущим в многоквартирных домах использовать пиротехнику позволили только до начала комендантского часа. Запускать ракеты из окон и балконов — ни-ни.

Из общественного транспорта во время комендантского часа курсирует лишь один автобусный маршрут — в аэропорт и обратно, плюс — такси. Магазины работают до 21:00.

За всеми нарушениями следят полицейские патрули — на улицы выходят даже кабинетные работники. Часть полицейских отозвана из отпусков, на помощь своим старшим коллегам пришли курсанты полицейского колледжа. Кроме того, участвовать в патрулировании призваны представители Национальных вооруженных сил Латвии, пограничники и земессарги (ополченцы или нацгвардейцы, дословно — защитники земли).

Штрафы за нарушения: до двух тысяч евро — физическим лицам, до пяти тысяч — юридическим. Как пишут местные СМИ, за праздник вчетвером, который устроил один гражданин у себя в квартире, вся компания оштрафована на 800 евро.

В связи с этим вспоминается известная фраза — «больше трех не собираться». Она возникла после указа от 1906 года, когда были регламентированы все публичные мероприятия. Это было вызвано Первой русской революцией, которая началась в 1905 году и продолжалась до 1907 года. Порой даже для проведения дня рождения в компании знакомых требовалось письменное разрешение из полицейского участка. А, завидев группу людей на улице в количестве хотя бы четырех человек, полицейские могли разогнать их дубинками под крики: «Больше трех не собираться!»

Комендантский час латвийский премьер Кришьянис Кариньш (американец латышского происхождения) предпочитает называть домоседством, пытаясь смягчить хотя бы внешне введенные ограничения.

Режим ЧП в Латвии действует с 9 ноября. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией (в больницах ковидными больными заняты уже 70% коек, а в моргах ощущается нехватка свободных мест) чрезвычайное положение, которое должно было закончиться 11 января, продлено до 7 февраля.

В магазины — по одному, дистанция — два метра!

Продление ЧП или ЧС, как ни назови, означает продолжение режима дистанционного обучения для школьников и студентов, отмену всех спортивных секций и кружков, соблюдение дистанции между людьми в общественных местах в два метра, походы в магазины по одному человеку из семьи, закрытие торговых центров (кроме продуктовых магазинов) по выходным, запрет на работу для всех культурных объектов, выставок и библиотек, работа ресторанов и кафе лишь на вынос, запрет деятельности всех салонов красоты и парикмахерских, нахождение в церквях не более 20% от максимально допустимого количества человек. В общественном транспорте также ограничено количество мест наполовину. Без масок ни в автобус, ни в электричку, ни в магазин не пустят.

Впрочем, имеющиеся ограничения также могут ужесточить. Сейчас, например, пока еще разрешается проводить организованные собрания, пикеты и шествия под открытым небом в количестве не более 25 человек и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности — обязательны маски и дистанция в два метра друг от друга.

Но, увы, количество инфицированных и умерших от коронавируса в Латвии лишь увеличивается. За последние предновогодние сутки — около двух тысяч новых заболевших, умерших — девять человек. Однако цифры для крохотной Латвии удручающие.

Жесткие ограничительные меры призваны остановить сползание в полнейший коллапс в здравоохранении. Но сфера услуг уже потерпела невосполнимые убытки. Закрытием гостиниц, ресторанов, турагентств и других предприятий никого не удивить. Все больше людей оказываются безработными. Транзит грузов из России катастрофически снизился. Что будет к весне, сложно предположить. Дальнейший локдаун экономика явно не выдержит, как и люди, которые буквально нищают.

И вот на этом фоне сейм ЛР не нашел ничего лучше, чем утвердить повышение зарплат членов правительства!

«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», — как поется в известной песенке.

Например, в Латвии 28 декабря начали прививаться медики, работающие с коронавирусными пациентами, в республику поступила первая партия вакцин — 12 тысяч доз, которых хватит на шесть тысяч человек. Но для большинства жителей республики вакцинация станет доступна лишь во второй половине 2021 года. Речь идет о различных западных вакцинах, большая часть которых — препараты AstraZeneca. А ведь российский «Спутник V» мог бы спасти не один десяток людей за это время, когда придется ждать импортных вакцин. Но отношение к препарату из России у властей Латвии примерно такое же, как у властей Украины…

Анна Нетребко: «В прекрасной Риге все мертво и закрыто…»

И об удивительном! В Ригу из Вены прилетела оперная дива Анна Нетребко с 12-летним сыном Тьяго Аруа (от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта) и мужем — также оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Пара отметила в Риге пятилетний юбилей своей свадьбы, которая состоялась 29 декабря 2015 года.

На своей странице в Instagram мировая звезда публикует фотографии и видео из Старой Риги, но не может сдержать себя, чтобы не отпустить ругательство на английском по поводу абсолютного безлюдия в культурном центре латвийской столицы.

В одном из постов она написала:

«В прекрасной Риге так же [как в Вене] все мертво и закрыто... пытаемся абстрагироваться от жуткой реальности и любоваться Старым городом».

Впрочем, та же картина ожидает ее семью и в Юрмале, куда они, скорее всего, также наведаются.

Можно было бы списать безлюдие на будний день (снимок сделан 29 декабря) и карантин. Но в последние годы, заметим, количество российских туристов (а они прежде составляли большинство приезжающих в Латвию) существенно уменьшилось. Поэтому и недвижимость резко упала в цене, о чем свидетельствуют плакаты о продажах у ряда дорогих особняков и апартаментов.

Прежде, во время «Новой волны» и других заметных событий в культурной жизни Юрмалы, их быстренько бы раскупили россияне или бывшие россияне, собиравшиеся здесь на тусовку. А теперь многие из тех, кто имеет недвижимость в Юрмале, не знают, как от нее избавиться.

Как там у классиков: «Почернело синее море…» или «Над седой равниной моря ветер тучи собирает…»

Пока у Латвии есть время. Но оно на исходе. Комендантскими часами и дальнейшими ограничениями ситуацию не исправить. Разрушенную экономику, нищету и убыль населения никакая НАТО не спасет. Поэтому следовало бы исправлять испорченные отношения с Россией, строить новый колодец, потому что в прежний столько наплевано, что воду из него пить уже невозможно.