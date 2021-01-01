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Латвия с комендантским часом в Новый год, но с Анной Нетребко

Латвия с комендантским часом в Новый год, но с Анной Нетребко

Латвия входит в 2021 год в чрезвычайных условиях, каких не было со времен Второй мировой войны. Впервые в республике в связи с тяжелым течением пандемии коронавируса объявлен комендантский час. С 30 декабря по 4 января и с 8 по 9 января находиться на улицах жителям Латвии запрещено с 22:00 часов и до 5:00. Световые инсталляции отключены, фейерверки и салюты после 22:00 запрещены, как и встреча Нового года в компании. Штрафы за нарушения — огромные. Рига и Юрмала обезлюдели. Подробности в материале корреспондента ФАН.  

Больше трех не собираться! 

Во время действия комендантского часа появление на улице разрешено лишь тем, кто работает ночью и может это доказать соответствующими документами, а еще — отбывающим в аэропорт или прибывающим в страну. В гостях в компаниях встречать Новый год также запрещалось. Навестить одинокого родственника, которому требуется помощь, имеет право лишь один из членов семьи. И никаких гуляний и встреч Нового года с салютами. Радовать себя фейерверками могут лишь хозяева частных домов сугубо на своей огороженной территории. А живущим в многоквартирных домах использовать пиротехнику позволили только до начала комендантского часа. Запускать ракеты из окон и балконов — ни-ни. 

Из общественного транспорта во время комендантского часа курсирует лишь один автобусный маршрут — в аэропорт и обратно, плюс — такси. Магазины работают до 21:00. 

Юрмала, Майори, улица Йомас, 29 декабря 2020. Рождественские базарчики так и не заработали ни в одном из городов Латвии

За всеми нарушениями следят полицейские патрули — на улицы выходят даже кабинетные работники. Часть полицейских отозвана из отпусков, на помощь своим старшим коллегам пришли курсанты полицейского колледжа. Кроме того, участвовать в патрулировании призваны представители Национальных вооруженных сил Латвии, пограничники и земессарги (ополченцы или нацгвардейцы, дословно — защитники земли). 

Штрафы за нарушения: до двух тысяч евро — физическим лицам, до пяти тысяч — юридическим. Как пишут местные СМИ, за праздник вчетвером, который устроил один гражданин у себя в квартире, вся компания оштрафована на 800 евро. 

В связи с этим вспоминается известная фраза — «больше трех не собираться». Она возникла после указа от 1906 года, когда были регламентированы все публичные мероприятия. Это было вызвано Первой русской революцией, которая началась в 1905 году и продолжалась до 1907 года. Порой даже для проведения дня рождения в компании знакомых требовалось письменное разрешение из полицейского участка. А, завидев группу людей на улице в количестве хотя бы четырех человек, полицейские могли разогнать их дубинками под крики: «Больше трех не собираться!»

Комендантский час в Латвии есть, а снега нет. Домский собор в Риге (один из главных символов республики) даже не припорошило для ощущения зимней сказки

Комендантский час латвийский премьер Кришьянис Кариньш (американец латышского происхождения) предпочитает называть домоседством, пытаясь смягчить хотя бы внешне введенные ограничения. 

Режим ЧП в Латвии действует с 9 ноября. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией (в больницах ковидными больными заняты уже 70% коек, а в моргах ощущается нехватка свободных мест) чрезвычайное положение, которое должно было закончиться 11 января, продлено до 7 февраля.  

В магазины — по одному, дистанция — два метра! 

Продление ЧП или ЧС, как ни назови, означает продолжение режима дистанционного обучения для школьников и студентов, отмену всех спортивных секций и кружков, соблюдение дистанции между людьми в общественных местах в два метра, походы в магазины по одному человеку из семьи, закрытие торговых центров (кроме продуктовых магазинов) по выходным, запрет на работу для всех культурных объектов, выставок и библиотек, работа ресторанов и кафе лишь на вынос, запрет деятельности всех салонов красоты и парикмахерских, нахождение в церквях не более 20% от максимально допустимого количества человек. В общественном транспорте также ограничено количество мест наполовину. Без масок ни в автобус, ни в электричку, ни в магазин не пустят. 

В населенных пунктах Латвии повсюду плакаты, предупреждающие о соблюдении дистанции в два метра

Впрочем, имеющиеся ограничения также могут ужесточить. Сейчас, например, пока еще разрешается проводить организованные собрания, пикеты и шествия под открытым небом в количестве не более 25 человек и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности — обязательны маски и дистанция в два метра друг от друга. 

Но, увы, количество инфицированных и умерших от коронавируса в Латвии лишь увеличивается. За последние предновогодние сутки — около двух тысяч новых заболевших, умерших — девять человек. Однако цифры для крохотной Латвии удручающие. 

Жесткие ограничительные меры призваны остановить сползание в полнейший коллапс в здравоохранении. Но сфера услуг уже потерпела невосполнимые убытки. Закрытием гостиниц, ресторанов, турагентств и других предприятий никого не удивить. Все больше людей оказываются безработными. Транзит грузов из России катастрофически снизился. Что будет к весне, сложно предположить. Дальнейший локдаун экономика явно не выдержит, как и люди, которые буквально нищают. 

И вот на этом фоне сейм ЛР не нашел ничего лучше, чем утвердить повышение зарплат членов правительства! 

«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», — как поется в известной песенке.

Например, в Латвии 28 декабря начали прививаться медики, работающие с коронавирусными пациентами, в республику поступила первая партия вакцин — 12 тысяч доз, которых хватит на шесть тысяч человек. Но для большинства жителей республики вакцинация станет доступна лишь во второй половине 2021 года. Речь идет о различных западных вакцинах, большая часть которых — препараты AstraZeneca. А ведь российский «Спутник V» мог бы спасти не один десяток людей за это время, когда придется ждать импортных вакцин. Но отношение к препарату из России у властей Латвии примерно такое же, как у властей Украины… 

Анна Нетребко: «В прекрасной Риге все мертво и закрыто…» 

И об удивительном! В Ригу из Вены прилетела оперная дива Анна Нетребко с 12-летним сыном Тьяго Аруа (от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта) и мужем — также оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Пара отметила в Риге пятилетний юбилей своей свадьбы, которая состоялась 29 декабря 2015 года.  

Латвия с комендантским часом в Новый год, но с Анной Нетребко

На своей странице в Instagram мировая звезда публикует фотографии и видео из Старой Риги, но не может сдержать себя, чтобы не отпустить ругательство на английском по поводу абсолютного безлюдия в культурном центре латвийской столицы. 

В одном из постов она написала:

«В прекрасной Риге так же [как в Вене] все мертво и закрыто... пытаемся абстрагироваться от жуткой реальности и любоваться Старым городом». 

Впрочем, та же картина ожидает ее семью и в Юрмале, куда они, скорее всего, также наведаются. 

Предновогодняя Юрмала, самый центр, улица Йомас. Выставленный щит перед кондитерской буквально кричит: «Де Густо» работает».

Можно было бы списать безлюдие на будний день (снимок сделан 29 декабря) и карантин. Но в последние годы, заметим, количество российских туристов (а они прежде составляли большинство приезжающих в Латвию) существенно уменьшилось. Поэтому и недвижимость резко упала в цене, о чем свидетельствуют плакаты о продажах у ряда дорогих особняков и апартаментов. 

Прежде, во время «Новой волны» и других заметных событий в культурной жизни Юрмалы, их быстренько бы раскупили россияне или бывшие россияне, собиравшиеся здесь на тусовку. А теперь многие из тех, кто имеет недвижимость в Юрмале, не знают, как от нее избавиться. 

Как там у классиков: «Почернело синее море…» или «Над седой равниной моря ветер тучи собирает…» 

Пока у Латвии есть время. Но оно на исходе. Комендантскими часами и дальнейшими ограничениями ситуацию не исправить. Разрушенную экономику, нищету и убыль населения никакая НАТО не спасет. Поэтому следовало бы исправлять испорченные отношения с Россией, строить новый колодец, потому что в прежний столько наплевано, что воду из него пить уже невозможно.  

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