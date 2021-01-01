Крымчане жестко ответили на новогодние призывы Зеленского

Крымчане высмеяли новогоднее желание Владимира Зеленского написать о принадлежности Крыма Украине на песке в Ялте. В социальных сетях ему тут же напомнили о специфике крымского побережья.

«Видимо, в кресле президента встроено психотропное оружие (конечно, русское, если что): каждый севший в него однажды становится умственно отсталым, транслирующим внушаемые генератором случайных слов речи», — пишут жители полуострова в местных чатах Viber.

«Кто-нибудь объясните комику, что в Ялте нет песка! Хоть бы географию выучил, что ли. Это вам не в «95 квартале» играть, здесь хоть немного думать надо», ― поделился с корреспондентом ФАН своим мнением, перебравшийся в Крым одессит Алексей Драгунов.

«Классика жанра! Надо меньше пить, а в случае с Зеленским — употреблять психотропные вещества», ― пишут жители полуострова в одном из чатов Симферопольского района.

Напомним, в новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы на час назад и встречать Новый год по украинскому времени. Также он выразил желание написать, что Крым ― это Украина не в соцсетях, а на песке в Ялте.

Ранее новогоднее выступление Владимира Зеленского назвали бездарной постановкой.