Кедми рассказал, как Израиль угодил в ловушку политических интересов США

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический эксперт Яков Кедми в краткой беседе с журналистами ФАН поведал о том, что изменится в отношениях между США и Израилем с приходом Байдена и как израильские власти угодили в ловушку политических интересов американцев.

Отвечая на вопрос, нет ли у Израиля страха потерять важного стратегического союзника в лице Соединенных Штатов, Кедми отметил, что «в мире вообще очень мало тех, кто реально представляет, какие отношения между США и Израилем». Чтобы объяснить их, надо углубиться в историю взаимоотношений двух стран.

«В 1970 году шла война между нами и египтянами. На стороне Египта воевали советские ракетчики и летчики. Были воздушные бои, были убитые с обеих сторон. И в этот момент министр обороны США дает общий анализ положения в мире президенту Соединенных Штатов. В документах относительно конфликта на Ближнем Востоке было написано: «Существование Израиля не является высшим национальным интересом США». То есть тот, кто думает по-другому, не понимает, о каких странах и о чем он говорит», — объяснил эксперт.

В какой-то степени локализация интересов США помогает другим государствам, в частности Израилю, сфокусироваться на собственных проблемах, но в то же время они затягивают их в свои внутриполитические игры, считает Кедми. Борьба партий за власть в США, а также деятельность Трампа на посту президента, по словам эксперта, влияют на весь мир.

«Они совершенно не понимают и не оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и в Израиле. Мне кажется, США вообще никогда этого не понимали и не поймут. Трамп принимал решения, исходя из внутренних политических соображений. Этих внутренних политических соображений у Байдена нет. Поэтому он вернет американскую политику ко временам Обамы», — убежден спикер.

По мнению Кедми, стратегия Байдена скорее будет направлена на поиск точек соприкосновения между Израилем и европейскими политическими активистами, поскольку это необходимо для создания стабильности в отношениях с Европой, которой некуда деваться. Также эксперт добавил, что Израиль сегодня подвержен американскому контролю намного больше, чем раньше, ввиду действующих экономических соглашений.

«Есть два основных принципа, которыми руководствуются США, ежегодно продавая нам оружие на 3,5 млрд долларов. Это их интересы — экономические, внутриполитические, внешнеполитические. Мы от этого якобы выигрываем. Но я считаю, нам эта военная помощь не нужна. Лучше бы мы это делали сами», — заявил собеседник.

Получилось, желая обрести выгоду, израильские власти угодили в зону распространения политических интересов США.