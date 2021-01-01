Новые правила разведения костров на дачах начали действовать в России

Москва, 1 января. Новые правила противопожарного режима вступили в силу на территории РФ 1 января. Они не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках.

Важно лишь соблюдать определенные правила. Разводить костер можно на расстоянии минимум 20 метров от дома. Огонь в мангале можно разжигать минимум в десяти метрах от дома, в отдельных случаях – в семи. Под рукой всегда должны быть средства пожаротушения. В идеале это огнетушитель.

Постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившее в силу с 2021 года, включает в себя 428 обязательных требований пожарной безопасности. Раньше их насчитывалось 515. Из них 87 признаны дублирующими и устаревшими.

Россиянам дали советы, как облагородить свой участок, не нанеся ему вред. Чтобы поддерживать дачу в порядке, нужно учитывать несколько факторов. Например, не все растения могут нормально сосуществовать друг с другом. Многие зависит от качества почвы и используемых удобрений.