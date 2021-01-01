Музыкант Левкин рассказал, что ждет от 2021 года

Коронавирусный 2020 год разделил многих людей. Есть надежда, что в 2021 году все будет наоборот. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский певец Владимир Левкин.

— Владимир, какие планы на праздники?

— 31 декабря мы пытаемся лепить пельмени, потом едем песни петь, потом возвращаемся, чтобы встретить Новый год. Пельмени едим 1 числа. Мы любим собираться всей семьей, если получается. У нас есть Zoom, встретимся там, кто не сможет приехать, поздравим, конечно. Это очень здорово, очень классно.

— Что бы вы пожелали нашим читателям в 2021 году?

— Я пожелаю всем работы, любимой работы, чтобы никто у нас ее не мог отнять, несмотря ни на что. И чтобы эта работа доставляла вам удовольствие — в первую очередь. Если работа не доставляет удовольствие, это не работа, не ваша работа, ищите себя в другом направлении.

Всем хочу пожелать работу в 2021 году, много работы. Конечно, чтобы это не слишком сильно отражалось на семье. И в любом случае — улыбайтесь: улыбайтесь на улице, улыбайтесь в кино, улыбайтесь друзьям, улыбайтесь своим близким. Ваша энергия, энергия вашего отношения к окружающему миру — она вернется.

Поэтому желайте людям добра, всем желайте добра. Все будет. Другого нет выхода. Все будет хорошо.

— Если ли у вас творческие планы на 2021 год?

— В 2020 году у нас был знаковый фестиваль, который называется «Дорога на Ялту». Проходил он в Ялте еще к 75-летию Победы, где мы вместе с иностранными исполнителями пели песни военных лет. Нам повезло: мы пели вместе с китайцем и получили приз зрительских симпатий.

Я думаю, что в 2021 году этот фестиваль тоже проведут. Всегда он проходит в преддверии Дня Победы. Я думаю, что в наступившем году мы продолжим эту ситуацию. Просто у нас многие исполнители были онлайн, было очень сложно. Но очень надеемся, что в 2021 году все соберемся в Ялте и как споем, мало не покажется вообще никому!

— В докоронавирусное время заходишь на сайт к какому-то певцу и сразу видишь расписание концертов, гастролей. На 2021 год много пустых клеток?

— Есть абсолютно точные даты, которые не меняются уже годами. Но это мое личное. Я вообще сайт давным-давно забросил, потому что все администраторы смотрят твой Instagram. Для них там, в Instagram, вся информация, что происходит, в Facebook, в соцсетях. А сайт…

— Вы сами ведете Instagram?

— Я все делаю сам — вплоть до детей. Еще хотел сказать, что моя жена Маруся придумывает вот эти все мерчи — майка с изображением. Допустим, Маруся придумала, и у меня есть целая линейка таких вот маек.

— Какую роль в вашей жизни играет женщина?

— Очень большую. Наверное, самую главную. Меня мама родила, она для меня самый главный человек в жизни.

— Профессия и любовь к музыке объединила семью и способствовала ее созданию?

— Нет, способствовало созданию семьи, наверное, неуемное желание. Понимаете, в чем дело, это очень долгий разговор. Потому что она (супруга. — Прим. ФАН) не сидела и не ждала, когда я приду. Она росла. Она уехала из Ижевска в Пермь, чтобы учиться на режиссера, как я учился. И она, уже имея ТЭФИ в кино, как кастинг-директор сериала «Интерны» — это был первый год нашего знакомства — она его получила. То есть это человек, которого знают и кастинг-директора, и кинотусовка. Для многих открытие, что она поет. Она окончила Пермский государственный институт культуры — на красный диплом, между прочим! И она кастинг-директор самого рейтингового сериала страны, который называется «Интерны».