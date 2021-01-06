Кедми: Не будете поставлять нам оружие, мы начнем делать его сами

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал журналистам ФАН, как устроены военно-экономические отношения между Израилем и его геополитическими союзниками.

Кедми поделился мыслями о возможных причинах высокого уровня развития Израиля в сфере военной торговли. Эксперт считает, что не нужно создавать то, что можно купить. Именно поэтому между Израилем и США существует десятилетнее соглашение о ежегодных поставках вооружения.

«Американская военная промышленность выигрывает: любой вид вооружения, если он опробован в Израиле, резко повышается в продажах. Можно поставить Израилю пятьдесят самолетов F-35 за небольшую сумму, а потом продать Саудовской Аравии оружия на 105 миллионов долларов. Это хорошая сделка», — объяснил эксперт.

Однако в случае непредвиденных обстоятельств или досрочного расторжения договоренностей, по словам Кедми, Израилю не только есть чем заменить американское оружие, но и будет что предложить другим странам.

«Не будете нам поставлять, мы сами начнем делать. И это будет хорошее оружие. Пусть дорогое, но оно будет конкурировать с американцами. Мы уже с ними конкурируем. Часть наших беспилотников уже лучше американских», — уверенно заявил он.

На протяжении всей беседы с журналистами Кедми не раз заострял внимание на том, что Израиль всегда открыт для торговых отношений. Страна готова продавать свои инновационные разработки в военной сфере при условии, что подобная сделка не станет помехой в отношениях с Россией.

Также Яков Кедми отметил, что Израиль имеет большой интерес к Азербайджану и не скрывает этого, так как между странами сложились достаточно теплые экономические отношения.

«У евреев никогда не было проблем в Азербайджане. Эта страна находится на границе с Ираном. С военной точки зрения, нет серьезных угроз со стороны арабских стран. Эти проблемы мы давно решили. Единственная потенциальная угроза — это создание ядерного оружия в Иране», — сказал собеседник.

Именно из-за этой угрозы, по словам военно-политического эксперта, Израилю полезно и выгодно развивать отношения с Азербайджаном.