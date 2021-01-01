Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Ялте раскрыли, откуда взялась традиция украшать елки туалетной бумагой на Новый год

В Ялте раскрыли, откуда взялась традиция украшать елки туалетной бумагой на Новый год

Накануне соцсети облетела фотография елки на одной из улиц Ялты. Украшена она была туалетной бумагой. Как выяснилось, необычная традиция появилась в городе в начале 90-х годов. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

По словам коренных ялтинцев, такая традиция сложилась с 1993 года, когда несколько молодых и не очень трезвых людей украсили таким образом хвойные деревья на улице Халтурина. С тех пор туалетная бумага красуется на елке в этом районе каждый год.

В соцсетях периодически появляются комментарии, что на самом деле традицию заложил сам Антон Павлович Чехов. Правда, никаких подтверждений этой версии нет.

Такой способ украшения ежегодно находит как сторонников, так и противников. В соцсетях кто-то называет подобную традицию позором, кто-то же считает что это уже устоявшийся новогодний атрибут.

«Ялта, что у тебя стало со вкусом? Позорище», — говорят одни местные жители.

«Традиции не меняем! Всех с наступающим новым годом!» — с улыбкой отмечают другие. 

Напомним, что 31 декабря несколько деревьев в Ялте были увешаны туалетной бумагой. Как пояснили местные жители, это давняя новогодняя традиция.

Новости партнеров