Хулиганы в Вольске пили пиво и грызли семечки у Вечного огня

Саратов, 1 января. Хулиганы в Вольске пили пиво и грызли семечки, греясь возле Вечного огня. Местная жительница Татьяна Зимина сделала им замечание, в ответ молодые люди начали угрожать «всесильным дядей». Сейчас их разыскивает полиция.



В пресс-службе МВД по Саратовской области подтвердили, что произошедшее находится под контролем правоохранительных органов.

«Обращение к нам поступило. Изучаем ситуацию», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Саратове разыскивают хулиганов, которые в новогоднюю ночь разбивали окна и резали покрышки у автомобилей. Молодые люди были одеты в шапки Санта-Клауса.