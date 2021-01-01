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Хулиганы в Вольске пили пиво и грызли семечки у Вечного огня

Хулиганы в Вольске пили пиво и грызли семечки у Вечного огняСаратов, 1 января. Хулиганы в Вольске пили пиво и грызли семечки, греясь возле Вечного огня. Местная жительница Татьяна Зимина сделала им замечание, в ответ молодые люди начали угрожать «всесильным дядей». Сейчас их разыскивает полиция. 

В пресс-службе МВД по Саратовской области подтвердили, что произошедшее находится под контролем правоохранительных органов. 

«Обращение к нам поступило. Изучаем ситуацию»,  — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Саратове разыскивают хулиганов, которые в новогоднюю ночь разбивали окна и резали покрышки у автомобилей. Молодые люди были одеты в шапки Санта-Клауса. 

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