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Режиссер фильма «Последний богатырь. Корень зла» назвал картину бесшабашной

Режиссер фильма «Последний богатырь. Корень зла» назвал картину бесшабашной

Фильм «Последний богатырь. Корень зла», премьера которого состоялась 1 января 2021 года, получился масштабным и «бесшабашным». Об этом в интервью ФАН рассказал режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.  

— Какой по настроению получилась новая часть?

— Фильм получился более масштабным, чем первая часть, такой же веселый и бесшабашный. Сама картина местами чуть более страшная, по-сказочному страшная.

— Вы стремились сохранить атмосферу русских сказок?

— Конечно. Мы ничего нового не сделали. С другой стороны, зрителя надо удивлять, поэтому мы постарались все сделать интересней: там по-прежнему много боев, которые понравятся мальчикам, много волшебства и юмора.

Режиссер фильма «Последний богатырь. Корень зла» назвал картину бесшабашной

— Какой был основный посыл вашей работы? Что вы хотели сказать зрителю?

— Там содержится простая, но серьезная мысль, которую можно выразить так: где родился, там и пригодился. «От земли вся сила», произносит один из героев. Когда ты ждешь, что в тебе появятся какие-то силы, они могут появиться в самый неожиданный момент, в переносном смысле — от твоей земли, твоего окружения. Именно родная земля питает тебя. Такая вот мысль. Но фильм надо посмотреть.

— Есть ли у вас какие-то ожидания по сборам? Фильм выходит 1 января, на каникулах зрители обычно много ходили в кино. Понятно, что пандемия внесла серьезные коррективы.

— Очень сложно сказать. Из-за указа о 25% зрителей в кинозалах сложно представить себе. Конечно, есть желание преодолеть заветный миллиард, но возможно ли это в нынешних условиях... Сейчас зритель мало ходит в кинозалы. Тем не менее я надеюсь, что удастся этого достичь.

Актер Виктор Хориняк, сыгравший главную роль в фильме, рассказал ФАН, что картина вышла очень захватывающей.

— Какой, по вашему мнению, получилась новая часть?

— Она получилась очень динамичной, яркой, захватывающей, ближе к экшену.

— Получилось ли сохранить традиции русских народных сказок в новой части фильма?

— Я бы не сказал, что мы стремились сохранить традиции русских сказок. Было стремление открыть новых персонажей, там появилось пяток новых героев, все они, естественно, русско-народные, все они из русских сказок. Но задача была не следовать традиции русской народной сказки, а открыть персонажа и его характер в связи с сегодняшними условиями.

Режиссер фильма «Последний богатырь. Корень зла» назвал картину бесшабашной

— Как меняется ваш персонаж на протяжении двух фильмов?

— Кардинально приходится ему измениться, потому что условия и обстоятельства таковы, что он вынужден на многие вещи по-другому взглянуть, будь то быт или любовь.

— Как вы думаете, фильм будет успешным в прокате?

— У меня нет никаких ожиданий по сборам фильма.

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