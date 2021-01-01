В угоду демократам: СМИ США безосновательно оклеветали Трампа в последний день года

Соединенные Штаты с напряжением ждут 6 января 2021 года — именно в этот день две палаты Конгресса соберутся на совместное заседание, чтобы, наконец, утвердить или опровергнуть результаты президентских выборов. Демократические средства массовой информации прекрасно понимают, что члены Конгресса могут пересмотреть итоги голосования, поэтому продолжают устраивать действующему президенту США Дональду Трампу информационные подлянки. Так, редакция The Washington Post никак не может успокоиться, до сих пор развязывая грязную, лживую и двуликую борьбу с пока еще действующим лидером государства.

В последний день 2020 года The Washington Post бездоказательно обвинил Трампа во всевозможных грехах, о которых он сам может только догадываться. Не найдя, до чего можно докопаться, журналисты приписали Трампу попытки разжечь ненависть в обществе и обвинили его в подстрекательстве к беспорядкам. По их мнению, Трамп, недовольный исходом президентских выборов, спровоцирует беспредел на улицах округа Колумбия, чтобы якобы превратить торжество Джо Байдена чуть ли не в национальную катастрофу. Издание предупреждает, что если на улицах США вдруг вспыхнут восстания республиканцев, то винить в этом нужно будет исключительно Трампа — и никак иначе. Видимо, то, что граждане страны столкнулись с многочисленными фальсификациями и нарушениями на выборах, здесь имеет далеко не первостепенное значение.

В начале этого месяца президент США в своем Twitter действительно написал сообщение о «большом протесте 6 января в Колумбии», найдя в лицах американцев колоссальную поддержку. Демократам это, конечно, не понравилось. Они не оставили твит Трампа без внимания и принялись за очередную травлю.

В статье утверждается, что поведение сторонников Трампа обязательно приведет к беспорядкам и возможному насилию. Этим озабочены несколько официальных лиц округа. Кроме того, журналисты делают акцент на сорванных плакатах Black Lives Matter во время прошлых демонстраций, прошедших еще в начале декабря. Больше похоже на паранойю, чем на реальную угрозу.

The Washington Post нелицеприятно отзывается также и о других представителях Республиканской партии, называя их лицемерами за то, что те планируют выступить против голосов выборщиков и никак не могут признать, что на выборах на самом деле «не было мошенничества».

Ранее сообщалось, что группа законодателей-республиканцев предпримет попытку оспорить результаты голосования выборщиков при утверждении итогов выборов президента в Конгрессе США, которые состоятся 6 января. Телеканал CNN сообщает, что такой шаг могут предпринять около 140 однопартийцев Трампа в Палате представителей и несколько — в Сенате.