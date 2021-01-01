Пожар в жилом доме в Сочи попал на видео

Сочи, 1 января. В Сочи загорелся частный дом в несколько этажей. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях и разместили видео, снятое недалеко от места ЧП.

Пожар произошел 1 января около 15:00 в микрорайоне Светлана. На видео видно, что огнем охвачена крыша и из дома валит густой дым.

Пожарные уже работают на месте происшествия. На данный момент информации о пострадавших пока нет. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за неосторожного использования фейерверков загорелась лесная подложка.