В Пензенской области запечатлели побег «горе-любовника»

Кузнецк, 1 января. В последний день 2020 года жители города Кузнецка Пензенской области смогли запечатлеть на камеру телефона курьезный инцидент. На видеозаписи, размещенной кузнечанами в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте», видно, как на третьем этаже жилого дома повис мужчина, явно находящийся в нетрезвом виде.

После непродолжительных попыток подтянуться вверх и попасть обратно в квартиру, герой видео совершает прыжок на крышу магазина, спуститься с которой также оказалось непростой задачей.

Местные жители в шутку окрестили мужчину «горе-любовником», так как иным образом объяснить его поступок кузнечане не смогли.

«Чей то муж раньше времени домой пришел?» — сострил один из комментирующих.

Ранее ФАН сообщал, что 1 января 2021 года пензенские спортсмены и сторонники здорового образа жизни совершили трезвую пробежку, призванную привлечь горожан к занятиям спортом и отказу от спиртных напитков во время праздников.