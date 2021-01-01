В Пензе пройдет альтруистическое шествие Дедов Морозов

Пенза, 1 декабря. Во время новогодних каникул на центральной улице Пензы пройдет альтруистическое шествие Дедов Морозов. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Администрации города.

О подробностях акции корреспонденту ФАН рассказал председатель пензенской гильдии Дедов Морозов имени Е.А. Хайрутдинова Алексей Лапин.

«Альтруистическое шествие Дедов Морозов организуют предприниматели и жители города. То есть все желающие могут одеться в костюм сказочного персонажа, взять кулек конфет и раздавать сладости окружающим. Это не профессиональные актеры, это не аниматоры, это простые пензенцы, которые хотят поделиться с прохожими новогодним настроением. «Профессиональные» же Деды Морозы из нашей гильдии будут закрывать новогоднюю кампанию в городе 10 января», — поделился Алексей.

Ранее ФАН сообщал, что 1 января 2021 года пензенские спортсмены и сторонники здорового образа жизни совершили трезвую пробежку, призванную привлечь горожан к занятиям спортом и отказу от спиртных напитков во время праздников.