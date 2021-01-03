Товары за полцены и дешевле — торговые центры объявили о зимних распродажах

Сразу несколько десятков крупных ретейлеров анонсировали новогодние и рождественские распродажи. Корреспондент ФАН выяснял, когда покупки в магазинах могут оказаться максимально выгодными.

Первая волна зимних скидок сезона 2020/2021 начнется сразу же после встречи Нового года. Уже со 2 января можно смело отправляться за новой одеждой и обувью. На товары из коллекции осень-зима 2020/2021 ожидаются скидки до 50%. Именно в начале января активнее всего раскупаются товары самых ходовых размеров — это нужно учитывать, присматривая себе нужный вариант. Поэтому большинство российских покупателей стараются приобретать одежду уже на этом этапе, с 30%-ными скидками. Если же размер одежды и обуви нестандартный, вполне есть шанс приобрести приглянувшуюся вещь на втором этапе сезонной распродажи — по еще более выгодной цене.

Вторая волна скидок придется на пятницу, 15 января, 2021 года. С этого дня понижение цен на товары будет достигать 70–80%. На окончательную цифру на ценнике повлияют бренд и класс одежды. К примеру, вещи люксовых марок в этот период можно будет купить со скидкой в 50–70%.

Еще одной датой для запланированных покупок может стать «Киберпонедельник». Традиционно он проходит в последний понедельник второго зимнего месяца, а в 2021 году выпадает на 25 января. «Киберпонедельник» обычно длится три дня, но некоторые магазины принимают решение продлить его вплоть до 31 января. Изначально эта акция была задумана как способ быстрой распродажи остатков текущей коллекции, но уже давно вышла за пределы покупок одежды и обуви. Сейчас это возможность приобрести технику, электронику, косметику, ювелирные товары по максимально сниженным ценам. Именно в «Киберпонедельник» многие стараются заранее купить подарки на 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта.

И наконец, финальные скидки третьей волны распродаж. Они обычно приходятся на февраль и даже начало марта. В это время выгодно покупать сезонный товар: зимнюю обувь, верхнюю одежду, товары для зимнего спорта, поскольку именно в эти месяцы они имеют самые низкие цены. К «долгоиграющим» распродажам относятся также солнцезащитные очки и нижнее белье.