Президент ЦАР поблагодарил Россию за помощь в победе над боевиками

31 декабря 2020 года действующий президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обратился к нации с новогодней речью.

Лидер ЦАР назвал два самых главных вызова, с которыми столкнулась страна, — это пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и предпринятая «Коалицией патриотов за перемены» (CPC) атака. Вину за хаос и попытку переворота Туадера возложил на экс-президента Франсуа Бозизе, «которого поддерживают всем известные политические союзники».

По его словам, начатое 17 декабря наступление на Банги ставило целью «уничтожить государственные институты республики и положить конец демократическому процессу, вместо которого должен был установиться хищнический режим».

«В своей звериной жестокости преступники убивали, насиловали наших женщин, сестер и дочерей, сжигали посевы, уничтожали социально-экономическую инфраструктуру нашей страны и расхищали природные ресурсы», — заявил Фостен-Арканж Туадера.

Он отметил, что страна «находится в войне, которую мы должны выиграть».

Президент считает, что для победы над вооруженными группировками жителям ЦАР нужно сплотиться и поддержать армию и правоохранительные структуры государства, а также силы союзников.

Отдельно Фостен-Арканж Туадера выделил роль российских инструкторов, которые «бок о бок со своими братьями из Центральноафриканской Республики борются за жизнь и демократию в нашей стране». Пролитая кровь, по словам президента, должна стать тем самым «семенем мира, которое скрепит нацию навсегда, избавит страну от демонов слепой жестокости, варварства, ненависти и саморазрушения».

Напомним, 27 декабря в Центральноафриканской Республике состоялись выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи. Экс-президент Франсуа Бозизе был снят с предвыборной гонки из-за нарушения избирательного законодательства. Заявив о необходимости «восстановить справедливость», вокруг его фигуры объединились как давние сторонники, так и радикальные исламисты, действующие в приграничной зоне.

Предпринятое 17 декабря наступление на столицу было сорвано благодаря миротворческому контингенту MINUSCA, специальной вооруженной группе Руанды и инструкторам из России, которые помогли организовать контрнаступление армии ЦАР.