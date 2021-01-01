Сенатор Кусайко рассказала о смысле Рождества

Рождество — это призыв изменить свою душу. Такое мнение в комментарии ФАН высказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Для меня праздник Рождества Христова имеет такое же большое значение, как для любого христианина. И отмечаю его так же, как отмечают все православные люди. Рождество — традиционный церковный праздник, который хоть и теряется немного за блеском и суетой Нового года, но остается торжественным. В детстве на Рождество мы устраивали колядки и гуляния, всегда был домашний праздничный ужин, а накануне — сочельник, переходящий в рождественскую службу. Сейчас я тоже готовлю праздничную кутью, которая у нас дома была обязательным блюдом к столу на Рождество», — рассказала Татьяна Кусайко.

По ее мнению, смысл праздника, в первую очередь в том, что Бог пришел в этот мир с величайшей любовью к миру. Для нее Рождество — это начало чего-то нового: новый год, новая ступень.

«Господь дает возможность сделать еще больше доброго и хорошего, достичь чего-то большего. Это призыв к изменению своей души. В этом году я не пойду на службу в храм, как бы мне этого ни хотелось. К сожалению, в этом году и в начале следующего пандемия диктует свои условия и накладывает ограничения даже на такие мероприятия. На мой взгляд, это правильно», — добавила Татьяна Кусайко.

Она отметила, что соблюдение и выполнение ограничительных мер — это ответственность не только за себя, но и за своих ближних.