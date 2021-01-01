Певица Чичерина рассказала ФАН, как относится к вызову в полицию подмосковного Клина

Юлия Чичерина отреагировала на требование сотрудников уголовного розыска прибыть в отдел полиции города Клин. ФАН сообщал, что на звезду российского рока поступило заявление в органы правопорядка, в котором ее обвинили в экстремизме.

В своем заявлении в ОМВД по городу Клин этническая азербайджанка просит привлечь к уголовной ответственности певицу за ее высказывание о городе Степанакерте — административном центре Нагорного Карабаха. В одной из социальных сетей Юлия призвала «не отдавать Степанакерт». Заявительница усмотрела в этих словах признаки экстремизма.

Правоохранители направили по месту жительства певицы повестку. В ней указывалось, что гражданка Чичерина обязана 30 декабря 2020 года явиться в отдел полиции для дачи показаний по существу вопроса. Но правоохранители не смогли вручить певице документ, так как Юлия в настоящий момент находится в Нагорном Карабахе.