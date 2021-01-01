ФАН выяснил, почему имущество украинских бизнесменов хотят конфисковать в США

Министерство юстиции США хочет конфисковать имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в Кливленде, штат Огайо. Суд Южного округа Флориды утверждает, что коммерческая недвижимость была приобретена на средства, незаконно присвоенные из ведущего украинского банка «ПриватБанк».

В августе 2020 года во Флориде по отношению к бизнесменам уже были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе. Утверждалось, что эта собственность также приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из «ПриватБанка». Предполагается, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег. В период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов ограбили банк на миллиарды долларов.

В жалобе утверждается, что сообщники Коломойского и Боголюбова создали ряд организаций под названием «Оптима» для незаконных переводов средств и инвестирования. Они приобретали недвижимость и предприятия по всей территории США на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации: офисную башню 55 Public Square в Кливленде, офисную башню PNC Plaza в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет более 60 миллионов долларов.

Вина украинских предпринимателей пока не доказана, ведется расследование. Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, IRS по уголовным расследованиям и США. Подключились также таможенная и пограничная службы.