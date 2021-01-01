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Режиссер МХАТ рассказала, почему надо привести детей на спектакль «Снежная королева»

Режиссер МХАТ рассказала, почему надо привести детей на спектакль «Снежная королева»

Режиссер Московского Художественного академического театра имени М. Горького Рената Сотириади заявила ФАН, что поставленный ею спектакль «Снежная королева» будет очень интересен детям, а также их родителям.

Экс-заместитель директора Театра на Таганке в эксклюзивном интервью рассказала подробности своей работы на основе одной из самых известных сказок датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.

— Рената, скажите, почему мамы и папы должны привести своих детей посмотреть этот спектакль?

— Главное то, что мы взяли первый перевод, который был осуществлен в нашей стране, еще в дореволюционный период, Анной и Петром Ганзенами. Это были замечательные переводчики произведений Андерсена, да и не только его, а еще и многих других драматургов именно того времени — XIX века и начала XX.

Данный блистательный перевод сохранил все нюансы сказки. Андерсен был лютеранином, и Ганзены были православными. А у всех у нас, христиан, есть молитва, когда человек обращается к Господу и просит его о помощи, так ведь?

И эта сказка тоже религиозная, какой она никогда не была, например, в советское время.

Режиссер МХАТ рассказала, почему надо привести детей на спектакль «Снежная королева»

— Что самое главное из того, чего мы могли и не знать раньше?

— То, что Герду поддерживает ангел, это очень важно, — девочка обращается за помощью, когда путешествует в поисках своего братца Кая.

В остальном же спектакль сделан очень традиционно, с соблюдением всей сюжетной линии. Вот Герда попадает на ту реку, вот она попадает к разбойникам, вот попадает в сад забвения, где цветы ведут праздную жизнь, вот попадает во дворец, где ей помогают птицы, и там принцесса одаривает девочку, чтобы та ехала дальше и искала мальчика.

В общем, мы соблюли все сюжетные особенности сказки Андерсена, даже те, которые не были акцентированы в каких-то предыдущих изданиях, сокращенных и так далее. Плюс ко всему эта сказка очень игровая, в ней разговаривают животные, цветы, есть много динамичных сцен, таких театральных. Девочка плавает на лодочке, идет через снежную бурю, разбойники у нас — это такие великаны на джамперах, которые останавливают карету. У нас в спектакле еще очень хороший олень, который приносит Герду потом в сад этой Снежной королевы.

И плюс ко всему, мы постарались не утомлять наших маленьких зрителей, сказка идет всего один час десять минут.

— Наверняка не обошлось без современных решений?

— Да, мы сделали такие мультимедийные декорации, то есть у нас сделан 3D mapping (направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект с учетом его геометрии и местоположения в пространстве. — Прим. ФАН), когда можно буквально за 5-10 секунд перенестись из одного места действия в другое. И это не просто какая-то фоновая поддержка, а полноценный видеомэппинг. Ну, это уже, конечно, не для детей, а для родителей (смеется), но детям на это тоже очень интересно смотреть. Потому что прямо у тебя на глазах какой-то город превращается в заснеженную площадь, а заснеженная площадь вдруг превращается в царство Снежной королевы, и ее глаза блестят на фоне черного неба, а мальчика уносят на санях снежные куры, огромные такие.

Потом все это превращается в воду, в реку, где плавают рыбы, где растут цветы, потом в какой-то сад. И все это время декорации очень эффектно меняются и дают возможность детям погрузиться абсолютно в такое даже, можно сказать, телевизионное состояние. Они видят, где находится девочка, и проникаются этой атмосферой.

— Дети, скажем, четырех-пяти лет поймут, что происходит на сцене?

— Конечно! Не то, что поймут, а, думаю, им это понравится. Единственное, в самом начале — мы, опять же, использовали оригинальный сюжет Андерсена, когда Снежная королева придумала кривое зеркало, — появляется как раз вот ангел, который потом помогает Герде, и он это зеркало разбивает. Там есть момент, когда Снежная королева смотрит своими глазами в зал, на детишек, и таким грозным голосом рассказывает об этом своем зеркале. И совсем маленькие детки, наверное, могут испугаться, потому что у нее такой грозный голос, и звучит такая, знаете, музыка. И еще эти огромные глаза Снежной королевы во весь зал... Но для четырех или пяти лет — это вполне нормально.

Ну, а так, в принципе, дальше пугаться уже больше нечему, все как-то так мило. Дети воспринимают происходящее на сцене и аплодируют. А артисты в какие-то моменты с ними общаются, что-то спрашивают, дети отвечают. В общем, они принимают участие в таком интерактивном действе. Потом ребята фотографируются с ними.

В репертуар МХАТ имени М. Горького (художественный руководитель Эдуард Бояков) спектакль «Снежная королева» вошел в декабре 2019 года. В постановке использована еще досоветская, не правленная цензурой, версия сказки. Благодаря ей в действо вернулись рождественские псалмы и ангелы.

В нынешнем году режиссером-постановщиком спектакля, который идет без антракта, стала Рената Сотириади.

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