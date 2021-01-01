Симферополь, 1 января. Украинский президент Владимир Зеленский не должен забывать строчку из песни российской певицы Аллы Пугачевой о том, что жизнь нельзя повернуть назад.

С таким заявлением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, комментируя новогодний призыв Зеленского к Донбассу и жителям полуострова. Как стало известно, президент Украины позвал жителей неподконтрольных Киеву территорий вернуться в состав государства.

По словам крымского политика, обращение Зеленского к гражданам было зрелищным, однако не имело никакого содержания, хотя команда президента умело эксплуатировала детей. Что касается Крыма, то украинский лидер предложил невозможные вещи.

«Жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — сказал Молохов, вспоминая слова из песни Пугачевой.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Зеленский захотел написать одну фразу на песке в Ялте.